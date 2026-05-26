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El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interviene durante una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón, en Tokio, Japón, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, interviene durante una rueda de prensa en el Club Nacional de Prensa de Japón, en Tokio, Japón, el 20 de mayo de 2026. (EFE/EPA/FRANCK ROBICHON)
/ FRANCK ROBICHON
Por Agencia EFE

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, solicitó este martes a la ONU su “contribución para detener una agresión militar de Estados Unidos” contra la isla durante la reunión que mantuvo con el secretario general de la organización internacional, António Guterres.

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