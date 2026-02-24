Escuchar
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante la cumbre del bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), en Caracas, el 24 de abril de 2024. (Foto de Juan BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este martes a luchar y resistir frente a las “amenazas imperiales” y tachó de “genocida” la orden ejecutiva estadounidense que trata de bloquear la entrada de petróleo importado a Cuba.

