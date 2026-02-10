Cuba prevé para este martes un apagón récord en pleno asedio petrolero de Estados Unidos

Escuchar
Personas caminan por un sector sin servicio eléctrico a causa de un apagón nacional, en La Habana (Cuba). (Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Por Agencia EFE

Cuba tendrá prolongados apagones en todo su territorio este martes, cortes que llegarán a dejar simultáneamente sin corriente a más de un 64 % de la isla en el momento de mayor demanda energética, una tasa récord según datos de la estatal Unión Eléctrica (UNE) elaborados por EFE.

