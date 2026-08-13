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Resumen

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El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a la conmemoración el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), este jueves, en el teatro Karl Marx en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
El expresidente de Cuba Raúl Castro asiste a la conmemoración el centenario del natalicio del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), este jueves, en el teatro Karl Marx en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia AFP

El expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años y quien no había sido visto en público desde hacía varios meses, reapareció este jueves en un acto en La Habana con motivo del centenario de su hermano Fidel Castro.

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