Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un partidario del gobierno cubano coloca flores en la puerta de la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el 4 de marzo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
Un partidario del gobierno cubano coloca flores en la puerta de la embajada de Cuba en Quito, Ecuador, el 4 de marzo de 2026. (Rodrigo BUENDIA / AFP)
/ RODRIGO BUENDIA
Por Agencia EFE

El Gobierno de Cuba rechazó este miércoles “en los términos más enérgicos” la expulsión de todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de “arbitraria e injustificada”.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.