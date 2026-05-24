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Vista del perfil urbano de La Habana desde el Castillo del Morro, el 18 de mayo de 2026. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP
Vista del perfil urbano de La Habana desde el Castillo del Morro, el 18 de mayo de 2026. Foto: ADALBERTO ROQUE / AFP
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia AFP

Las primeras 15.000 toneladas de arroz de las 60.000 que el gobierno de China enviará gradualmente a Cuba en las próximas semanas llegaron al puerto de La Habana, informaron este domingo medios locales.

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