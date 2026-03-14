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Estudiantes cubanos participan en una protesta por los efectos de los apagones y la falta de conectividad en la educación en la escalinata de Universidad de La Habana. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Estudiantes cubanos participan en una protesta por los efectos de los apagones y la falta de conectividad en la educación en la escalinata de Universidad de La Habana. (EFE/ Ernesto Mastrascusa)
Por Agencia EFE

El reconocimiento del Gobierno cubano de sus conversaciones con Washington llega en un momento crítico, con el tejido social de la isla tensionándose, como evidencian los repetidos cacerolazos por los apagones y la creciente contestación universitaria.

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