Reportan más de 1.300 derrumbes totales de viviendas en Cuba por el impacto de Melissa

El impacto del poderoso huracán Melissa en la región este de Cuba hace dos días dejó al menos 1.318 derrumbes totales de viviendas, entre otros daños, de acuerdo a un informe preliminar que divulgó este viernes el Ministerio de la Construcción (Micons).

Hasta ahora se reportan además un total de 16.464 viviendas con afectaciones, de ellas 1.142 con daños parciales, según informó el director del Frente de Proyectos del Micons, Ricardo Guardia, en la televisión estatal.

Asimismo, añadió que en el inventario inicial de los estragos a la vivienda se ha registrado la pérdida de 5.279 techos -de manera total- y otros 8.666 con destrozo parcial.

El funcionario afirmó que “todos los casos van a ser atendidos” y explicó que se habilitará la venta de materiales para la reconstrucción de los inmuebles afectados.

Con ese fin dijo que se activó la producción de tejas para techos y que se destinarán 1.000 toneladas de cemento.

Un hombre camina entre los escombros de una casa dañada tras el paso del huracán Melissa en la localidad de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025. Foto: YAMIL LAGE / AFP / YAMIL LAGE

El huracán Melissa tocó tierra en Cuba en la madrugada del miércoles con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson y cruzó su extremo oriental durante unas siete horas con fuertes vientos de hasta 200 kilómetros por hora, intensas lluvias y una severa marejada ciclónica.

Sus azotes directos afectó a las provincias del extremo oriental Santiago de Cuba, Granma, Holguín, Las Tunas y Guantánamo, donde dejó también estragos en los servicios eléctricos, las telecomunicaciones, roturas en las vías y puentes, así como comunidades aisladas por las inundaciones ocasionadas por las crecidas de los ríos.

Hasta ahora el Gobierno cubano no ha ofrecido una evaluación de los daños por el golpe de Melissa, en tanto los medios oficiales han ido reportando las múltiples afectaciones a las infraestructuras públicas, la agricultura y los rescates de personas que quedaron atrapadas en zonas inundadas.