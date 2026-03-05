Escuchar
Uno de los barcos de la Armada mexicana que transporta ayuda humanitaria a su llegada al puerto de La Habana, Cuba, el 28 de febrero de 2026. (Ernesto Mastrascusa / EFE)
/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia AFP

El gobierno de Cuba reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida la semana pasada, mientras afirma que la investigación avanza con cooperación entre La Habana y Washington.

