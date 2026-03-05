El gobierno de Cuba reportó la muerte de uno de los heridos durante la supuesta infiltración armada de una lancha con matrícula de Florida la semana pasada, mientras afirma que la investigación avanza con cooperación entre La Habana y Washington.

Los heridos, acusados por la fiscalía cubana del delito de “terrorismo”, formaban parte de un grupo de 10 personas armadas que fueron interceptadas el 25 de febrero en aguas territoriales de Cuba. En el enfrentamiento con guardafronteras cubanos murieron cuatro tripulantes de la lancha y los otros seis resultaron heridos.

“En el caso de Roberto Álvarez Ávila, falleció el 4 de marzo como consecuencia de las heridas recibidas”, lo que aumenta a cinco el número total de fallecidos a causa del incidente, aseguró el Ministerio del Interior en una nota divulgada por la televisión nacional en la noche del jueves.

Información en desarrollo...