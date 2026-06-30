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Resumen

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Un hombre camina por una calle mientras un coche clásico pasa a su lado, con el hotel Iberostar Selection (C) y el hotel Habana Libre Melia (D) al fondo, en La Habana, el 2 de junio de 2026. El grupo hotelero español Iberostar se ha retirado de la gestión de una docena de hoteles en Cuba que operaba en asociación con el conglomerado Gaesa, vinculado al ejército y sujeto a sanciones estadounidenses, según informaron a la AFP varias fuentes cercanas al asunto el 2 de junio de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
Un hombre camina por una calle mientras un coche clásico pasa a su lado, con el hotel Iberostar Selection (C) y el hotel Habana Libre Melia (D) al fondo, en La Habana, el 2 de junio de 2026. El grupo hotelero español Iberostar se ha retirado de la gestión de una docena de hoteles en Cuba que operaba en asociación con el conglomerado Gaesa, vinculado al ejército y sujeto a sanciones estadounidenses, según informaron a la AFP varias fuentes cercanas al asunto el 2 de junio de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

El Gobierno cubano anunció este martes que el próximo 7 de julio tendrá lugar una sesión en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, solicitada por La Habana, para abordar las afectaciones del bloqueo impuesto por Estados Unidos a la isla.

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