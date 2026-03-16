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Un hotel permanece iluminado por su propio sistema durante un apagón en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
Un hotel permanece iluminado por su propio sistema durante un apagón en La Habana, Cuba, el 16 de marzo de 2026. (ADALBERTO ROQUE / AFP)
/ ADALBERTO ROQUE
Por Agencia EFE

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional, el sexto en apenas año y medio, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

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