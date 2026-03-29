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Un activista ondea una bandera cubana a bordo del buque Maguro a su llegada desde México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América, atracando en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (YURI CORTEZ / AFP)
Un activista ondea una bandera cubana a bordo del buque Maguro a su llegada desde México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América, atracando en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (YURI CORTEZ / AFP)
/ YURI CORTEZ
Por Agencia AFP

La llegada de un buque petrolero ruso sancionado a Cuba está prevista para este lunes, desafiando un bloqueo de facto impuesto por Estados Unidos al suministro de combustible para la isla, según datos de transporte marítimo.

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