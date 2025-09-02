El líder sandinista Daniel Ortega, gesticulando durante el desfile por el 46 Aniversario del Ejército Nacional, en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
El líder sandinista Daniel Ortega, gesticulando durante el desfile por el 46 Aniversario del Ejército Nacional, en Managua, Nicaragua, el 2 de septiembre de 2025. (Foto de Jairo CAJINA / El 19 DIGITAL / AFP)
/ JAIRO CAJINA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Ortega dice que Estados Unidos intenta “derrocar gobiernos” con militares en el Caribe
Resumen de la noticia por IA
Ortega dice que Estados Unidos intenta “derrocar gobiernos” con militares en el Caribe

Ortega dice que Estados Unidos intenta “derrocar gobiernos” con militares en el Caribe

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El despliegue de buques militares estadounidenses en el es un intento para “derrocar gobiernos” latinoamericanos, afirmó este martes el líder sandinista, , quien tildó de “payasada” el operativo antidrogas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el envío de una fuerza naval en aguas caribeñas cerca del territorio marítimo de Venezuela para luchar contra el narcotráfico, un despliegue que el mandatario venezolano Nicolás Maduro ha denunciado como una “amenaza” a su país.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: ¿Cómo es el poderío militar de Venezuela en comparación con el de Estados Unidos?

Esto que ha hecho los Estados Unidos de tender barcos de guerra (...) lo hacen para amedrentar a los gobiernos latinoamericanos, lo hacen para amedrentar a los pueblos y para intentar con ello derrocar gobiernos”, dijo Ortega en su discurso durante el acto por el 46 aniversario del Ejército nicaragüense en Managua.

Tienen suficientes medios para hacer ese control” antidrogas y “se van a hacer la payasada de tender barcos amenazando al pueblo venezolano”, agregó el líder sandinista que, con tono pausado, habló por más de una hora de varios temas en la actividad televisada por medios oficialistas.

Este martes, las fuerzas estadounidenses dispararon contra una embarcación que transportaba drogas desde Venezuela, presuntamente del grupo Tren de Aragua, un ataque en el que murieron 11 “narcotraficantes”, según Trump.

¿Cómo demuestran ellos que eran narcotraficantes y que llevaban drogas para los Estados Unidos? ¿Cómo lo demuestran?”, cuestionó Ortega. “Eso es todo un teatro”, añadió.

MÁS INFORMACIÓN: ¿Estados Unidos planea una intervención militar en Venezuela para derrocar a Maduro, como lo hizo con Noriega en Panamá?

El mandatario nicaragüense también acusó a Estados Unidos de no contar con “ninguna capacidad para controlar el consumo de la droga” en su territorio.

Ortega, exguerrillero de 79 años en el poder desde 2007 y quien gobernó Nicaragua también en la década de 1980, es acusado por sus críticos y organismos humanitarios de instaurar una “dictadura familiar” junto a Murillo, de 74, nombrada copresidenta en febrero por una reforma constitucional.

En los últimos meses se le ha visto en actos públicos con dificultad para caminar y semblante pálido -padece lupus e insuficiencia renal-, por lo que analistas opositores aseguran que Murillo allana el camino para la sucesión.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC