icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre ALBA-TCP, en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. Foto: Juan BARRETO/AFP
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, observa durante la sesión inaugural de la XXIV Cumbre ALBA-TCP, en Caracas, el 14 de diciembre de 2024. Foto: Juan BARRETO/AFP
/ JUAN BARRETO
Por Agencia EFE

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió este lunes las declaraciones realizadas por el copresidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en las que anunció que “no volverá a haber elecciones” en su país, y pidió a los Estados miembros de la OEA a utilizar los mecanismos disponibles para restablecer la institucionalidad en esa nación, entre ellos la Carta Democrática Interamericana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.