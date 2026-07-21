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El líder de Nicaragua Daniel Ortega, sentado con una cachucha con el escudo de NIcaragua, una chamarra roja y frente a él, una banderita de Nicaragua
El líder de Nicaragua Daniel Ortega, sentado con una cachucha con el escudo de NIcaragua, una chamarra roja y frente a él, una banderita de Nicaragua
Por Agencia EFE

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sepultó explícitamente este domingo cualquier posibilidad de alternancia democrática en el país al sentenciar de que su régimen no permitirá procesos electorales que pongan en riesgo el control del oficialismo.

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