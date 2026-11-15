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Resumen

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Investigadores trabajan en la casa del subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, que fue atacada con un artefacto explosivo en San Miguelito, cerca de la Ciudad de Panamá, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de ARNULFO FRANCO / AFP).
Investigadores trabajan en la casa del subdirector asociado de La Prensa, Rolando Rodríguez, que fue atacada con un artefacto explosivo en San Miguelito, cerca de la Ciudad de Panamá, el 14 de noviembre de 2026. (Foto de ARNULFO FRANCO / AFP).
/ ARNULFO FRANCO
Por Agencia EFE

La Policía de Panamá detuvo este domingo en un populoso barrio capitalino al “primer sospechoso” del ataque a la vivienda de un periodista del reconocido diario La Prensa la madrugada de la víspera.

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