Cientos de mujeres salvadoreñas exigieron este miércoles, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el cese “inmediato” de la violencia que se ejerce desde el Estado, de la violencia que se genera en el marco de un régimen de excepción y de las desapariciones de niñas, adolescentes y jóvenes.

Defensoras de derechos humanos, feministas y mujeres transgénero se tomaron las principales calles de San Salvador para denunciar, una vez, las violaciones a los derechos que sufren las mujeres en este país centroamericano y exigir el cese de la violencia machista.

A una sola voz, las participantes gritaban consignas alusivas al denominado 8M entre estas: “Mujer escucha, esta es tu lucha”, “hay que abortar, hay que abortar a este sistema patriarcal”, “las niñas no se tocan, no se violan, no se matan”, “el estado opresor es un macho violador”, entre otras.

La marcha partió de la plaza Salvador del Mundo, recorrió las principales calles de la capital y concluyó, sin altercados, en el parque Cuscatlán.

VIOLENCIA EN RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Una ola de violencia que se cobró la vida de más de 80 personas a finales de marzo de 2022, atribuida a las pandillas, llevó a que el Gobierno del presidente Nayib Bukele pidiera a la Asamblea Legislativa aprobar la suspensión de garantías constitucionales a través de un régimen de excepción.

La activista trans Bianka Rodríguez dijo a EFE que las detenciones arbitrarias registradas durante dicho régimen “incluyen a personas trans”, entre ellas mujeres trans, e indicó que “en el momento de esta detención arbitraria se vulneran derechos fundamentales de las personas trans”.

“Se expone sus cuerpos desnudos ante los medios de comunicación, revictimizando y sesgando a las personas trans como delincuentes”, apuntó.

Imagen de archivo | Mujeres participan en una manifestación para exigir justicia para las víctimas de feminicidio en San Salvador, el 25 de noviembre de 2022, durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. (Foto de Marvin RECINOS / AFP) / MARVIN RECINOS

Añadió que, en los 12 meses del régimen de excepción, la Asociación Comunicando y Capacitando Mujeres Trans (Concavis Trans) ha registrado la detención de 39 personas de la comunidad LGTBI, entre ellas mujeres trans.

La sindicalista Sonia López, por su parte, expresó a periodistas que “el régimen de excepción ha afectado gravemente a las mujeres porque hoy, en estos momentos, hay más de 8.000 mujeres que han sido capturadas (...) muchas lideresas de comunidades”, añadió.

Keyla Cáceres, la Red Nacional de Colectivas de Mujeres, indicó a EFE que “el régimen de excepción no solo afecta a las mujeres y a las otras personas capturadas, sino que está afectando a un tejido social y cargando a las mujeres aún más en la crisis de cuidados que ya teníamos”.

“El régimen de excepción no lo tenemos que ver como algo aislado, es algo que afecta al tejido social y en ese tejido social las más afectadas son las mujeres y las niñas salvadoreñas”, subrayó.

VIOLENCIA SEXUAL Y DESAPARICIONES

Cáceres y Silvia Elisondo, portavoz de la iniciativa digital Alerta Raquel, también exigieron el cese de la violencia sexual y de las desapariciones de niñas, adolescentes y jóvenes.

“La violencia contra las mujeres y la violencia sexual no se resuelve con más militares en las calles (...) se ha dejado claro que el estado de excepción no está enfocado en la prevención de violencia contra las mujeres, ni muchos menos a la prevención de la violencia social”, afirmó Cáceres.

Elisondo expuso a EFE que “en este 8 de marzo nos unimos para exigir el debido proceso de las investigaciones de las personas desaparecidas y que la Fiscalía sea eficiente y que dé una respuesta a las familias”.

Apuntó que desde el año pasado, desde que se aprobó el estado de excepción, Alerta Raquel ha registrado “48 casos de niñas y mujeres desaparecidas”, “seguimos emitiendo alertas y eso significa que no han parado las desapariciones de niñas y de mujeres” en El Salvador.