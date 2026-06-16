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La diputada opositora por el partido Vamos Claudia Ortiz habla durante una entrevista con EFE el 8 de junio de 2026 en San Salvador. Foto: EFE/Rodrigo Sura
La diputada opositora por el partido Vamos Claudia Ortiz habla durante una entrevista con EFE el 8 de junio de 2026 en San Salvador. Foto: EFE/Rodrigo Sura
/ Rodrigo Sura
Por Agencia EFE

La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso salvadoreño, considera que El Salvador vive una “dictadura”, bajo el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que califica de ilegítimo, y cree que solo el pueblo puede “salvar” al país, participando en las próximas elecciones generales de febrero de 2027.

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