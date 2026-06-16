La diputada Claudia Ortiz, una de las tres representantes de la oposición en el Congreso salvadoreño, considera que El Salvador vive una “dictadura”, bajo el gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, que califica de ilegítimo, y cree que solo el pueblo puede “salvar” al país, participando en las próximas elecciones generales de febrero de 2027.

A propósito de los dos años del segundo mandato consecutivo del Gobierno de Bukele, con los que suma siete años en el Ejecutivo, Ortiz señaló en una entrevista con EFE que puede reconocer “cosas positivas” de esta gestión, pero, según la diputada, esos logros se alcanzaron a costa de violaciones de derechos, incumplimientos constitucionales y falta de transparencia.

El Salvador celebrará elecciones generales en febrero de 2027 y, por el momento, se desconoce si Bukele buscará reelegirse para un tercer período consecutivo, lo que ahora es posible tras una reforma constitucional exprés, aprobada en agosto de 2025 por la Asamblea Legislativa, que permite la reelección presidencial indefinida.

Ante este panorama, la diputada, del partido minoritario VAMOS (centro derecha), es firme en pensar que “solo el pueblo salva al pueblo”, en referencia a que la participación de la ciudadanía en dichas elecciones es el camino para “salvar” a El Salvador de “la dictadura”.

“Un gobierno ilegítimo”

Bukele logró reelegirse en 2024 para un segundo mandato consecutivo, a pesar de que en ese momento lo prohibía la Constitución, lo que generó críticas y levantó las alarmas de organizaciones nacionales y extranjeras que catalogan de dictadura la actual situación del país.

“Hay que dejar bien claro que estamos ante el ejercicio del poder Ejecutivo violando la Constitución de El Salvador”, dijo Ortiz, y criticó que “no bastando con esto, la Asamblea cambió la Constitución en un artículo que la misma Constitución prohíbe cambiar para habilitar la reelección presidencial indefinida”.

El mandato actual de Bukele, que en un inicio abarcaba el período 2024-2029, fue acortado mediante una reforma constitucional aprobada por el Congreso salvadoreño – controlado por su partido Nuevas Ideas – que adelantó las próximas elecciones presidenciales a 2027 y habilitó al mismo tiempo la reelección indefinida con períodos de seis años a partir del próximo ciclo electoral.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, el 19 de mayo de 2026. (Rodrigo Sura / EFE) / Rodrigo Sura

La popularidad de Bukele

El presidente Bukele mantiene su popularidad entre los salvadoreños, esto en parte por el logro de reducir la criminalidad en una “guerra” contra las pandillas que, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido liberar a los territorios del dominio de estas bandas y reducir considerablemente los homicidios.

La aprobación de Bukele llegó al 85,5 % al cierre del segundo año de su segundo mandato, según una reciente encuesta del rotativo La Prensa Gráfica (LPG), aunque refleja una caída de 6,4 puntos respecto a la medición anterior, de enero pasado.

Según Ortiz, “hay que distinguir muy bien sobre la popularidad y una gestión de la cosa pública adecuada. Ser popular no es igual a gobernar, y ser popular no es igual a ejercer el poder de manera legítima”.

“Una cosa es la popularidad y otra cosa es si los problemas de la población se van a resolver con la popularidad de alguien, ese es el punto central. No es un argumento suficientemente fuerte como para decir que los problemas del país están mejorando, de hecho los problemas estructurales a nivel económico y social se han profundizado”, sentenció.

“No todo está perdido”

A pesar de las alertas de un debilitamiento de la democracia en el país y de un Estado que violenta derechos, de acuerdo con diversas organizaciones, la diputada opositora es fiel creyente que en El Salvador “no todo está perdido”.

Además, sostuvo que “es importante que las personas comprendan que no está todo perdido y que El Salvador ya vivió dictaduras, ya vivió momentos críticos y de alguna manera a finales de los (años) 80 y principios de los 90, El Salvador hizo una transición hacia la democracia, imperfecta pero que fue una democracia”.

“Hemos visto muchos ejemplos que el pueblo que sale a votar logra romper con abusos y con gobiernos autoritarios (…) en elecciones el pueblo habla y si el pueblo sale a hablar en las elecciones aquí, las cosas pueden cambiar”, dijo. “Solo el pueblo salva al pueblo”.