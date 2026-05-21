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Helicópteros CH-53E Super Stallion con las palas del rotor plegadas están estacionados en la pista del aeropuerto Mercedita de Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
Helicópteros CH-53E Super Stallion con las palas del rotor plegadas están estacionados en la pista del aeropuerto Mercedita de Ponce, Puerto Rico, el 15 de enero de 2026. (Foto de Ricardo ARDUENGO / AFP).
/ RICARDO ARDUENGO
Por Agencia EFE

El Ejército de Estados Unidos movilizó desde Puerto Rico a cientos de militares hacia una misión no identificada, informó este jueves el Fuerte Buchanan, horas después de que Washington imputara al expresidente de Cuba Raúl Castro por el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

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