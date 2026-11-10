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Resumen

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Integrantes del Ejército de El Salvador custodian una zona durante un patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Jonet St. Élois
Integrantes del Ejército de El Salvador custodian una zona durante un patrullaje como parte de la búsqueda de cuatro soldados de su país desaparecidos hace 13 días tras un ataque de bandas armadas en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Jonet St. Élois
/ Jonet St. Élois
Por Agencia EFE

Funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos han expresado en los últimos días sus reparos a las operaciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra las pandillas en Haití, pese al respaldo que le ha dado el presidente estadounidense, Donald Trump, según informó este martes el medio estadounidense Axios.

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