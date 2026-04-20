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Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Fotografía de archivo que muestra las banderas de Estados Unidos y Cuba frente la Embajada de Estados Unidos, en La Habana. Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

El Gobierno cubano confirmó este lunes la reciente celebración en la isla de una reunión entre representantes de Washington y La Habana en medio de las tensiones bilaterales, informó el diario oficial Granma.

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