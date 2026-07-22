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Resumen

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El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, luego de una reunión en el Centro de Convenciones Olof Palme en Managua el 14 de junio de 2023. (Foto de Jairo CAJINA / Presidencia de Nicaragua / AFP)
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, luego de una reunión en el Centro de Convenciones Olof Palme en Managua el 14 de junio de 2023. (Foto de Jairo CAJINA / Presidencia de Nicaragua / AFP)
/ JAIRO CAJINA
Por Agencia EFE

El titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua (Parlamento), el sandinista Gustavo Porras, dijo este miércoles que sí se celebrarán elecciones en Nicaragua pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinden de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria” en el país.

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