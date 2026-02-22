Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Resumen

Integrantes del Ejército de México custodian la zona donde un vehículo fue incendiado este domingo, en el balneario de Cancún en Quintana Roo (México).
/ Alonso Cupul
Por Agencia EFE

Costa Rica decretó este domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte en un operativo federal del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

