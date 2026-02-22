Costa Rica decreta alerta migratoria tras muerte del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación

Costa Rica decretó este domingo una alerta migratoria de vuelos procedentes de México y sus conexiones, para impedir el ingreso de personas relacionadas con actividades del narcotráfico, tras la muerte en un operativo federal del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El ministro de Seguridad Pública costarricense, Mario Zamora, indicó en unas declaraciones a los medios que, la alerta migratoria se realiza de forma conjunta y coordinada con la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) con el objetivo de “mejorar el uso de las barreras migratorias alimentándolas con inteligencia”.

Fotografía tomada a través de rastreo de redes del líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. (EFE/ Rastreo de Redes) / Rastreo de redes

“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico, y que, en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país como sitio para guarecerse ante esas especiales circunstancias”, afirmó Zamora.

El ministro costarricense destacó que “los carteles mexicanos han venido militarizando el enfrentamiento armado con respecto a las fuerzas de orden público, pero también, a la lucha interna entre esos carteles y esto ha aumentado la afectación sobre personas y el volumen de ese enfrentamiento en distintas zonas del territorio mexicano”.

Zamora también añadió que Oseguera Cervantes está “ligado al mundo de los carteles, responsables directos no solo del tráfico de drogas sino de una cantidad importante de otros delitos que se cometen en los territorios en donde esos carteles ejercen un control”.

El Ministerio de Seguridad aseguró que Costa Rica estará pendiente de las implicaciones tras la muerte alias El Mencho, “en la red de tráfico de drogas ubicadas en Centroamérica, y que nacen en Colombia, que tiene correlación directa con estos carteles mexicanos”.

Oseguera Cervantes fue abatido en Tapalpa, a 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, durante un operativo encabezado por fuerzas federales con apoyo de inteligencia estadounidense.

Según el Ejército mexicano, militares repelieron una agresión que dejó cuatro presuntos integrantes del Cartel de Jalisco Nueva Generación muertos en el lugar y tres más gravemente heridos, quienes fallecieron durante su traslado aéreo a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encontraba el propio líder criminal.

El Mencho, de 59 años, era uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, con una recompensa millonaria por información que condujera a su captura.