El presidente de Cuba asegura que el ataque de Estados Unidos contra Venezuela fue “vil y criminal”

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó este martes que el ataque de Estados Unidos a Venezuela, que culminó con la captura de Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, fue “vil y criminal” y reafirmó la “lealtad” del Gobierno insular hacia el chavismo.
Díaz-Canel visitó la embajada sudamericana en La Habana, en donde firmó el libro de condolencias por las 100 personas -entre ellas 32 militares cubanos- que murieron durante el operativo militar estadounidense, según destacó la Presidencia de Cuba en redes sociales.
En el libro, el mandatario isleño sostuvo que “ante las amenazas del imperio yanqui ratificamos nuestra lealtad al legado de nuestros próceres, de Fidel (Castro) y de (Hugo) Chávez”.
“Expresamos nuestras genuinas y sentidas condolencias, y el homenaje revolucionario a las mujeres y hombres de Venezuela y a los 32 combatientes cubanos que ofrendaron sus vidas en defensa de Venezuela, en defensa de Cuba, en defensa de América Latina y el Caribe”, escribió.
Junto al mandatario insular también expresaron sus condolencias otros altos cargos como el presidente del Parlamento, Esteban Lazo, y el canciller, Bruno Rodríguez.
Un operativo militar realizado el pasado 3 de enero por fuerzas de Estados Unidos en Caracas para capturar a Maduro y Flores dejó al menos 100 muertos, entre ellos 24 soldados venezolanos y 32 militares cubanos, según el Ministerio del Interior del país suramericano.
Al día siguiente de los ataques contra Venezuela, el Ejecutivo insular confirmó que 32 militares cubanos murieron en “acciones combativas” tras “una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos”.
El Gobierno cubano informó la víspera que el próximo jueves 15 llegarán a La Habana los cuerpos de los 32 “combatientes” para recibir un homenaje póstumo.
Cuba ha calificado el ataque militar estadounidense a Caracas como “inaceptable y bárbaro” y ha insistido en reiterar su “respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos” además de exigir la liberación de Maduro y su esposa.
La Habana y Caracas han sido estrechos aliados en lo político y lo económico, y desde el año 2000 han mantenido un acuerdo por el que la isla ha recibido crudo venezolano y a cambio de la prestación de servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar.
