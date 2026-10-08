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Un pronóstico de cinco días del paso del huracán Isaías en el Golfo de México hacia Estados Unidos, publicado el 8 de octubre de 2026. (NOAA-NHC / EFE)
Un pronóstico de cinco días del paso del huracán Isaías en el Golfo de México hacia Estados Unidos, publicado el 8 de octubre de 2026. (NOAA-NHC / EFE)
/ NOAA-NHC
Por Agencia EFE

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador alertó este jueves de la continuidad y del aumento de las lluvias en el territorio del país centroamericano por la influencia de la tormenta tropical Simón y del huracán Isaías, por lo que instó a la vigilancia y a la prevención.

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