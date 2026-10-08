El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador alertó este jueves de la continuidad y del aumento de las lluvias en el territorio del país centroamericano por la influencia de la tormenta tropical Simón y del huracán Isaías, por lo que instó a la vigilancia y a la prevención.

El MARN señaló en un informe que la influencia de ambos fenómenos “favorecerá la humedad y nubosidad, con tormentas durante la tarde y noche” en el país, donde se registró una disminución de las lluvias a causa del fenómeno El Niño.

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La época lluviosa en El Salvador comienza en mayo y finaliza en noviembre.

La entidad gubernamental aseguró que “se mantiene vigilancia continua sobre la evolución de estos sistemas y sus posibles efectos en El Salvador”.

Las personas que viven principalmente en las zonas rurales de El Salvador corren diversos peligros durante las tormentas por la vulnerabilidad de los sitios donde están sus viviendas, construidas en su mayoría con barro, láminas y plástico.

Una de las principales amenazas son los deslizamientos de tierra y las inundaciones a causa del desbordamiento de los ríos.

Ante esta situación, el MARN instó a la vigilancia y a la prevención para evitar víctimas a causa de las precipitaciones.

La tormenta tropical Simón se ubica en las costas del Pacífico mexicano y el huracán Isaías, de categoría uno, en el Atlántico, y ambos fenómenos amenazan con fuertes lluvias a México.

Isaías se convirtió la noche del miércoles en el primer huracán de la temporada del Atlántico, que hasta ahora había registrado un récord mínimo de actividad por el fenómeno El Niño, el cual implica aguas más cálidas de lo usual en el Pacífico, pero menos ciclones en el Atlántico.

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La tormenta tropical Isaías se convirtió el jueves 8 de octubre en el primer huracán de la temporada en el océano Atlántico, mientras se dirige hacia las costas de Estados Unidos en el Golfo de México. (AFP)

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