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Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante una audiencia judicial remota por videoconferencia desde el CECOT en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Handout / Fiscalía General de El Salvador / AFP)
Presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13) durante una audiencia judicial remota por videoconferencia desde el CECOT en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Handout / Fiscalía General de El Salvador / AFP)
/ HANDOUT
Por Agencia AFP

El juicio colectivo contra jefes de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) en El Salvador concluyó este martes luego de tres meses de audiencias en las que la fiscalía pidió miles de años de prisión contra los procesados.

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