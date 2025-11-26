Un pandillero mientras miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 se encuentran reunidos bajo fuerte custodia en la prisión de Ciudad Barrios, El Salvador, el 28 de marzo de 2022. (Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador / AFP)
Un pandillero mientras miembros de las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 se encuentran reunidos bajo fuerte custodia en la prisión de Ciudad Barrios, El Salvador, el 28 de marzo de 2022. (Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador / AFP)
/ -
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
El Salvador: Condenan a pandilleros de Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel
Resumen de la noticia por IA
El Salvador: Condenan a pandilleros de Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel

El Salvador: Condenan a pandilleros de Barrio 18 a penas de hasta 397 años de cárcel

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La justicia de condenó a ocho miembros de la pandilla a penas de hasta 397 años de cárcel tras ser vinculados a homicidios y otros delitos, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

El tribunal quinto contra el crimen organizado de San Salvador dictó las sentencias contra los pandilleros por delitos que cometieron entre los años 2021 y 2022, precisó la FGR en la red social X.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: La libertad de prensa en El Salvador es “silenciada paulatinamente” por el Gobierno de Bukele, dice la SIP

Las mayores condenas se las impusieron a cuatro cabecillas de Barrio 18: Pedro Melara Romero (397 años de prisión), Wilfredo Mancía (180), Esmeralda Beatriz Mendoza (115) y Jaqueline Flores (100).

El resto de pandilleros fueron condenados a penas entre los 74 y 89 años.

Otros delitos que les imputaron a los miembros de la banda fueron privación de la libertad, extorsión a comerciantes informales, pequeños empresarios y otras víctimas, a quienes les exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas.

Desde marzo de 2022, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó una “guerra” contra las pandillas amparado en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial, por lo que ha recibido críticas de organismos humanitarios.

En poco más de tres años de régimen de excepción, según fuentes oficiales, se ha registrado la captura de 90.200 presuntos pandilleros, aunque unos 8.000 fueron liberados al ser considerados inocentes.

VIDEO RECOMENDADO

SOBRE EL AUTOR

Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC