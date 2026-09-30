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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda después de pronunciar su discurso anual a la nación, el 1 de junio de 2023. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, saluda después de pronunciar su discurso anual a la nación, el 1 de junio de 2023. (Foto de MARVIN RECINOS / AFP).
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

El Tribunal Electoral de El Salvador convocó para el 28 de febrero las elecciones en las que el presidente derechista Nayib Bukele buscará un tercer mandato, tras una cuestionada reforma constitucional que permite la reelección indefinida.

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