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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es fotografiado antes de una reunión con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es fotografiado antes de una reunión con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia AFP

La oenegé Human Rights Watch (HRW) pidió al gobierno del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, poner fin al estado de excepción que mantiene desde hace cuatro años por su “guerra” antipandillas y que ha dejado unos 91.000 detenidos.

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