Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante el Desayuno Nacional de Oración en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, el 5 de febrero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, interviene durante el Desayuno Nacional de Oración en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, el 5 de febrero de 2026. (Foto de SAUL LOEB / AFP).
/ SAUL LOEB
Por Agencia EFE

Once salvadoreños deportados desde los Estados Unidos bajo la Administración del presidente Donald Trump cumplen un año de encontrarse en desaparición forzada, sin que se conozca su paradero, su estado, ni si han sido presentados ante un juez, según denunció este lunes la organización internacional Human Rights Watch (HRW).

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.