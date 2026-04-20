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Pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), recluídos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), participando en una audiencia en modalidad virtual en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Fiscalia General de El Salvador / EFE)
Pandilleros de la Mara Salvatrucha (MS-13), recluídos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), participando en una audiencia en modalidad virtual en Tecoluca, El Salvador, el 20 de abril de 2026. (Fiscalia General de El Salvador / EFE)
/ FISCALIA GENERAL DE EL SALVADOR
Por Agencia EFE

Un grupo de más de 400 supuestos cabecillas de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) enfrentan, “por primera vez”, un proceso penal bajo el modelo de macroaudiencia única abierta por “47.000 delitos” cometidos entre 2012 y 2022, según informó este lunes la Fiscalía General de la República (FGR).

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