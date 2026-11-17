Autoridades de El Salvador mostraron el martes al ministro de Justicia de Haití el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), el símbolo de la “guerra” contra las pandillas del presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La visita al país centroamericano del ministro haitiano, Patrick Pélissier, ocurre mientras Bukele mantiene desplegados desde finales de octubre más de 2.000 militares en Haití para rescatar a cuatro aerotécnicos salvadoreños desaparecidos tras un ataque de pandilleros cerca de Puerto Príncipe.

Los cuatro soldados integran una fuerza internacional antipandillas respaldada por la ONU y en el despliegue las tropas de Bukele destruyeron el cuartel general de la pandilla 400 Mawozo y recuperaron junto a la policía haitiana un estadio de fútbol, tomado desde hace dos años por criminales.

Fotografías divulgadas por el gobierno salvadoreño mostraron a Pélissier en el Cecot junto a funcionarios locales frente a un grupo de pandilleros dentro de una celda con las cabezas rapadas y vestidos solo pantalones cortos blancos.

“Estamos en la total disposición de apoyar a otros países en la lucha contra la criminalidad”, dijo el ministro de Seguridad y Justicia de El Salvador, Gustavo Villatoro, tras reunirse con Pélissier.

Pélissier llegó a El Salvador para participar en una conferencia sobre democracia en representación del primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé.

Por su lado, el gobierno de Haití anunció el martes que oficializó un “acuerdo de cooperación” con El Salvador, y, sin dar detalles, habló de “una nueva etapa” en las relaciones bilaterales.

La guerra contra las pandillas de Bukele, que redujo los homicidios a mínimos históricos, se basa en un régimen de excepción vigente desde 2022 que permite arrestos sin orden judicial, un mecanismo cuestionado por organizaciones de derechos humanos que denuncian que la estrategia derivó en abusos y posibles crímenes de lesa humanidad.

Bajo el régimen de excepción han sido detenidas unas 93.000 personas, entre las cuales, según oenegés, hay miles de inocentes. Esas organizaciones reportan además la muerte de unos 500 presos.

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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, movilizó a Haití blindados y helicópteros en apoyo de más de 2.000 militares que desplegó para rescatar a cuatro soldados salvadoreños desaparecidos tras una emboscada de pandillas haitianas, según imágenes oficiales difundidas este jueves 29 de octubre. (AFP)

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