Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace un gesto mientras pronuncia un discurso en San Salvador, el 19 de marzo de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, hace un gesto mientras pronuncia un discurso en San Salvador, el 19 de marzo de 2025. (Foto de Marvin RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Por Agencia AFP

El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele propuso este jueves una reforma para castigar con cadena perpetua a los menores que hayan cometido asesinatos o violación, pertenezcan o no a las pandillas, lo que será sometido a aprobación del Congreso, dominado por el oficialismo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.