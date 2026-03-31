Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, el 11 de noviembre de 2024. (Foto de Ezequiel BECERRA / AFP).
/ EZEQUIEL BECERRA
Por Agencia AFP

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) pidió este martes a El Salvador revisar la cadena perpetua aprobada para menores que cometan asesinatos, violaciones o participen en “terrorismo”, al considerar que vulnera los derechos de la niñez.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.