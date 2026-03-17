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El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el Desayuno Nacional de Oración en el hotel Washington Hilton en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, durante el Desayuno Nacional de Oración en el hotel Washington Hilton en Washington, DC, el 5 de febrero de 2026. (SAUL LOEB / AFP)
/ SAUL LOEB
Por Agencia AFP

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, endureció el martes su guerra contra las pandillas al pedir al Congreso, que controla, una reforma constitucional que establece la cadena perpetua para “homicidas, violadores y terroristas”.

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