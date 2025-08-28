Juan Luis Del Campo
Juan Luis Del Campo

Escucha la noticia

00:0000:00
El Salvador: Lo que hay detrás de la decisión de Bukele de imponer orden militar en los colegios estatales
Resumen de la noticia por IA
El Salvador: Lo que hay detrás de la decisión de Bukele de imponer orden militar en los colegios estatales

El Salvador: Lo que hay detrás de la decisión de Bukele de imponer orden militar en los colegios estatales

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Cabello corto, uniforme limpio y zapatos lustrados. Las tres condiciones que, a partir del 20 de agosto, los escolares salvadoreños deben cumplir diariamente para entrar a uno de los 5.100 colegios estatales del país centroamericano en unas medidas que el gobierno de Nayib Bukele afirma que forman parte de su guerra contra las pandillas, pero que críticos condenan como una “militarización” de las escuelas públicas.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC