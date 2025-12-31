“Todo tiene una fecha de expiración, las cosas no son para siempre, pero en lo personal no me gustaría irme ahorita”, reveló Bukele en diálogo con el ‘youtuber’ español David Cánovas Martínez, más conocido como TheGrefg. “Vamos a ver qué dice Dios, mi familia y el país, pero si fuera por mí, yo seguiría diez años más”, añadió el mandatario de 44 años.

Bukele habló por más de 50 minutos con el ‘youtuber’ español, quien adoptando por momentos una actitud deferente logró en otros cuestionar al gobernante extensamente en torno a su historia política y su llegada a la presidencia, así como en temas de seguridad, su enfrentamiento con las pandillas y el futuro de la nación que dirige desde junio del 2019.

Respecto a su futuro político, el jefe de Estado salvadoreño afirmó que la decisión de postular nuevamente a la presidencia aún no está tomada y que pende sobre ella también su vida familiar, incluyendo su deseo de pasar más tiempo con sus hijas. “Yo tengo un acuerdo con mi esposa (la primera dama Gabriela Rodríguez de Bukele), aunque está en negociación, que llegamos hasta el 2029”.

Sin embargo, esta fecha cambió con la reciente reforma constitucional de la Asamblea Legislativa -dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas- que entre otras cosas adelantó las elecciones para el 2027. “Yo le he dicho que si me presento a otra elección, el período termina en el 2033, entonces no me puedo ir (hasta que finalice)”, indicó Bukele, aunque no descartó elegir no postular a un tercer período presidencial.

Camino pavimentado a la reelección

Una posibilidad poco probable para Eduardo Escobar, director de la ONG Acción Ciudadana, quien en diálogo con El Comercio resalta que las previamente mencionadas reformas a las leyes electorales se hicieron con la intención de posibilitar un tercer mandato presidencial de Bukele.

“Por voluntad de él, reformaron la Carta Magna y pusieron las reglas electorales a su favor”, recuerda el experto.

Estas reformas, presentadas por la diputada oficialista Ana Figueroa y aprobadas en tiempo récord el 31 de julio del 2025, modificaron los artículos 75, 80, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña, para habilitar la reelección presidencial indefinida, extender el tiempo de gestión de cinco a seis años y eliminar la segunda vuelta en las elecciones, dándole la victoria a quien logre la mayoría de votos en la primera ronda.

Un requisito fácil de cumplir para el mandatario salvadoreño, quien mantiene una apabullante popularidad en su país, impulsado primariamente por sus avances en materia de seguridad y de reforma económica, señalaron expertos consultados por este Diario, logrando una reducción abrupta de la tasa de homicidios anual de 108 por cada 100 mil habitantes en el 2015 a solo 8 por cada 100 mil habitantes en el 2025.

Es así que una encuesta publicada en junio de este año por La Prensa Gráfica reveló que Bukele disfrutaba del 85,2% de aprobación entre los entrevistados, el más alto de un jefe de Estado latinoamericano.

Sin embargo, detractores del mandatario han señalado que estos avances se han dado a costo de minar los derechos civiles de las personas, incluyendo la detención arbitraria y hasta el asesinato de personas bajo custodia de las fuerzas del orden.

Mujeres marchan hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir que se declare inconstitucional el estado de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en su 'guerra' contra las pandillas, que permite arrestos sin orden judicial, en San Salvador, el 11 de noviembre de 2025. (Foto de Rudy QUIROZ / AFP) / RUDY QUIROZ

En el centro de la polémica está el CECOT, centro de detención de máxima seguridad oficialmente destinado a albergar pandilleros, donde varias ONG han reportado abusos a los derechos humanos de los prisioneros. La prisión se rodeó aún de más polémica a inicios del 2025, cuando Bukele aceptó albergar a un grupo de ciudadanos venezolanos deportados por el gobierno estadounidense a cambio de dinero.

Bukele ya había generado controversia cuando postuló a la presidencia en el 2024, pese a que la Constitución salvadoreña prohibía expresamente períodos presidenciales consecutivos. Una polémica decisión judicial en el 2021 le permitió buscar la reelección, logrando una fácil victoria frente a sus rivales.

“Yo creo que el público general salvadoreño aplaudiría que Bukele se quede 10 años más, muchos han caído presa del engaño del presidente y están dispuestos a ceder sus derechos y vivir en un sistema autoritario con tal de que él resuelva - o al menos aparente resolver- sus problemas”, considera Escobar.

Pero para el experto, una década más en el poder permitiría a Bukele consolidar su poder de tal manera de que haría más difícil que El Salvador pueda volver a ser una democracia, acercándose a una situación similar a la que se vive en Venezuela y Nicaragua dominados por caudillos sin aparente fin.

Escobar apunta que hay principalmente dos razones por las cuales Bukele buscaría conservar el poder. La primera que hay un grupo económico en su entorno que se está beneficiando del gobierno y a quienes les conviene que él siga gobernando. La segunda es simple supervivencia, señalando que si el mandatario deja el gobierno, “se expone a juicios nacionales e internacionales por violaciones graves a los derechos humanos”.

Bukele, por su parte, pareció intentar enmarcar su renuencia a abandonar el poder parcialmente en sus dificultades de dejar el futuro de El Salvador en manos de otra persona. “Si es difícil delegar un ministerio, ¿cómo será de difícil delegar el país?”, reflexionó en un momento de su entrevista con TheGrefg.