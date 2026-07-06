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Resumen

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Personas observan un teléfono durante un apagón en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Personas observan un teléfono durante un apagón en La Habana (Cuba). Foto: EFE/ Ernesto Mastrascusa
Por Agencia EFE

Cuba sufrió este lunes un nuevo apagón nacional por una desconexión total del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a las 12:17 hora local (16:17 GMT), el tercero en lo que va de 2026 y el octavo en casi 24 meses.

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