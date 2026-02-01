Derechista Laura Fernández se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales en Costa Rica

Escuchar
La derechista Laura Fernández, quien promete mano dura para enfrentar el avance del narcotráfico, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP)

Por Agencia AFP

La derechista Laura Fernández, quien promete mano dura para enfrentar el avance del narcotráfico, se perfila como ganadora de las elecciones presidenciales de Costa Rica, escrutado el 61,5% de las mesas de votación.

