Daniel Bedoya Ramos
Daniel Bedoya Ramos

Cómo Trump influyó en el resultado de las elecciones en Honduras y qué puede pasar en Brasil y Colombia el 2026
La elección del nuevo presidente de Honduras se resolverá voto por voto. El derechista Nasry Asfura (67) lidera el conteo con el 39,91% de los sufragios, pero muy cerca se encuentra el candidato de centro Salvador Nasralla (72), con 39,89%; y 20 puntos más abajo está la oficialista de izquierda Rixi Moncada (60). En estos comicios hubo un actor clave en escena, cuya intervención marcó la recta final de la campaña y tuvo consecuencias en el resultado: el presidente de Estados Unidos Donald Trump.

