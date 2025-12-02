Cómo Trump influyó en el resultado de las elecciones en Honduras y qué puede pasar en Brasil y Colombia el 2026

Hasta el cierre de esta nota, Asfura, el candidato favorito de Trump, tiene una ventaja de solo 515 votos sobre Nasralla, cuando se ha contado el 57% de las mesas.

“No puedo colaborar con Moncada y los comunistas, y Nasralla no es un aliado confiable para la libertad, y no se puede confiar en él. ¡Espero que el pueblo de Honduras vote por la libertad y la democracia, y elija a Tito Asfura como presidente!”, escribió Trump días antes de las elecciones, marcando la postura de Estados Unidos.

¿Es influencia o injerencia? Para el analista internacional Julio Luqui-Lagleyze, la intervención del presidente Trump “puede haber terminado por hacer decidir a los indecisos”.

“El hecho de haber habido un endose por parte de Trump a un candidato tan directamente, creo que sí puede haber ayudado a que los indecisos terminen por decidir sus votos” , indicó el profesor de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC).

Y es que las encuestadoras mostraban un empate técnico entre estos tres candidatos, de un total de cinco que se presentaron.

Para fines de octubre, el diario El Heraldo publicó la encuesta de LeVote donde Nasralla lideraba con el 26% de intención de voto, seguido por Asfura (20%) y Moncada (16%).

Luego, ya más cerca de la jornada electoral, el diario Clarín indicó un posible empate técnico, según la encuestadora CID Gallup, entre Nasralla (27%), Moncada (26%) y Asfura (24%).

En este caso, Luqui-Lagleyze consideró que el resultado “es más bien un cierto oportunismo por parte de Estados Unidos”, pero sobre todo de quienes quieren recibir su apoyo.

Nasry Asfura (izq.) y Salvador Nasralla, los candidatos que pelean voto a voto la presidencia de Honduras. (Foto: AFP) / JOHNY MAGALLANES MARVIN RECINOS

Para el analista Juan Negri, la participación de Trump sí sería injerencia en Honduras.

“Trump está desplegando estrategias de injerencia muy claras. Es decir, estamos en una etapa en la que es más común que antes en la que los países trataban de no involucrarse en los asuntos internos de otros países”, explicó el profesor de la Universidad Torcuato di Tella.

Además, indicó que el presidente de Estados Unidos sigue una diplomacia personalizada, mucho más ideologizada “por afuera de los canales formales de la diplomacia”. “Trump está siendo muy claro con quienes tiene afinidad ideológica y condicionando la respuesta institucional de los países a ese vínculo” , dijo el docente.

Además… ¿Por qué importa Honduras a EE.UU.? Honduras es un país centroaméricano. Por su posición, para Estados Unidos resulta importante tener un gobierno amigo que frene la migración, explica el docente de la UPC. "Hace una especie de muro al paso hacia Estados Unidos", indicó. También destacó la importancia en temas de seguridad y narcotráfico, y "es una pieza más en el tablero geopolítico estadounidense". Otra razón es personal. Para Juan Negri, "el presidente Donald Trump disfruta con el ejercicio un liderazgo global, y en el caso de Sudamérica lo vemos más participativo, se muestra más directo, más abierto".

En esa línea se encuentra Nasry ‘Tito’ Asfura, líder del grupo político Partido Nacional. Considerado como un político conservador y pragmático, tiene una larga carrera política desde los años 90, y en la década pasada ocupó las alcaldías de Tegucigalpa y Comayagüela.

Su rival directo en el conteo de votos es Salvador Nasralla, líder del Partido Liberal. A diferencia de Asfura, es considerado como un político de centro. Por otro lado, fuera de la política se destacó como periodista y presentador de TV. Esto último lo llevó a ser llamado como “El señor de la televisión”.

Claramente, ambos son opositores al actual régimen de la presidenta Xiomara Castro. Incluso, Salvador Nasralla señaló que “Honduras vive ‘secuestrada’ por una “élite familiar que controla el Estado”.

Todo esto lleva a un en escenario más grande: Latinoamérica.

Trump mira al sur

No es la primera vez que Trump deja las formas a un lado y se inclina por una opción electoral. El caso más reciente se dio en Argentina, cuando un par de semanas antes de las elecciones parlamentarias el republicano lanzó un salvavidas económico a la gestión de Javier Milei.

En aquella oportunidad Trump escribió “Si Milei no gana, no seremos igual de generosos”.

Donald Trump tiene una mayor participación en la política de latinoamérica. (Foto: AFP)

Indica Luqui-Lagleyze que “hay una interés nuevamente de Estados Unidos por reavivar alianzas históricas con Latinoamérica, volviendo lo que puede ser la doctrina Monroe, de ‘América para los americanos’“ . Y es que hay que recordar la creciente presencia de China en la región, que tiene incluso al Perú como socio comercial.

Otro aspecto importante es el cambio ideológico. Indica el docente de la UPC que “nuestra región ha vivido en un péndulo ideológico” que hoy parece haberse movido a la derecha.

En ese sentido, para Negri es importante identificar la gran cantidad de candidatos afines al movimiento MAGA, el eslogan que usó Trump en su campaña y significa “Make America Great Again”.

Además… MAGA en Francia (también) En Francia también se vive el alza de los partidos de derecha y se cree la participación del MAGA. Señala la agencia AFP que, aunque no ha detectado ninguna acción coordinada, Viginum, el servicio del gobierno francés para detectar posibles injerencias digitales extranjeras, tiene una "preocupación real" sobre la influencia del movimiento MAGA ("Make America Great Again"), conforme a una fuente de seguridad bajo condición de anonimato.

“En todos los países hay un candidato MAGA, hay un candidato claramente identificado con las políticas de Trump. Es decir, a diferencia de lo que pasaba hace unos años donde la presencia de Estados Unidos era contraproducente electoralmente”, indicó el docente argentino.

2026: un año clave en elecciones

El 2026 será un año electoral para la región. Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil tendrán un proceso para la elección de un nuevo presidente, y probablemente Trump vuelva a intervenir.

Ambos analistas consideraron muy probable esta situación.

“No creo que haya una intervención directa, pero sí puede haber un endoso nuevamente a algún candidato, un acercamiento, porque al fin y al cabo parece que ha que ha funcionado”, indicó Luqui-Lagleyze.

Sin embargo, es una situación que se debe “tener mucho cuidado y tomarlo con muchas pinzas porque dependiendo del nivel de intervención que pueda tener Donald Trump, podría ser catalogado como injerencia”. Ahora, ¿por quiénes se inclinará Trump?

Fuera del Perú y Costa Rica, las elecciones en Brasil y Colombia tienen una peculiar importancia por las discuciones que ha tenido el republicano con sus respectivos presidentes, Luis Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro.

Respecto a los posibles nombres, resulta difícil imaginar quién se ganaría el empujón de Trump en esa carrera electoral, y es porque aún no se definen los candidatos. Pero hay un rasgo particular.

“Tampoco está claro quién va a ser el candidato de la derecha brasileña y vamos a ver cómo eso procede, pero lo que es muy evidente es que hay candidatos que se definen ideológicamente como seguidores de Trump y eso asegura que vamos a seguir viendo esta influencia, este rol de Estados Unidos” , explicó Negri.

Se está moviendo el ajedrez político. Está cambiando la dirección del viento en Latinoamérica, y Trump parece darle una mano. Queda ver si se repite en el 2026.