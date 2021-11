La candidata presidencial Xiomara Castro, del partido Libertad y Refundación (Libre) y esposa del expresidente Manuel Zelaya, votó este domingo en las elecciones generales que celebra Honduras y le pidió a los hondureños que acudan a las urnas de forma masiva.

“Estoy invitando al pueblo hondureño para que asistamos a las urnas masivamente temprano para poder el derecho que tenemos como ciudadanos del voto para hacer un cambio en nuestro país”, dijo Castro a periodistas antes de ejercer el sufragio en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, en el oriente hondureño, de donde es originaria.

Dijo que desea que el proceso electoral sea una “fiesta cívica, en paz, tranquilidad y que podamos salir masivamente a ejercer el sufragio, llegó la hora, este es el momento y es la oportunidad que tenemos los hondureños de hacer un cambio en nuestro país”, que retornó a la democracia en 1980, después de varios años de regímenes militares.

Ese cambio, añadió Castro, deber ser “de verdad, y ese cambio lo representa esta mujer, decirles que tengamos paz, no atendamos provocaciones, porque sabemos que van a intentar provocar al pueblo, hay desesperación, especialmente de aquellos que han estado gobernando estos 12 años”.

Los hondureños deben salir con “confianza, con calma, confiamos en las Fuerzas Armadas, en la Policía Nacional para que ellos nos puedan garantizar que este proceso tenga la segundad que todo el pueblo hondureño está esperando”, subrayó Castro, quien encabeza una alianza de hecho, en la fórmula presidencial, de Libre con la Unión Nacional Opositora de Honduras (Unoh).

GOBIERNO DE RECONCILIACIÓN

Dijo además que confía que en los centros de votación haya presencia de observadores de organismos internacionales, así como los fiscales electorales, para que “todo problema, situación que se dé anómala en las elecciones sea denunciada”.

“No nos quedemos en casa, este es el momento de sacar la dictadura y ese momento es ahora o nunca, porque el pueblo ya no va a tener otra oportunidad, confíen en mí, no les voy a fallar, tengo un compromiso con el pueblo y ese compromiso no solo es lograr la paz, la justicia, la tranquilidad, sino la equidad”, subrayó.

Castro busca por tercera vez sacar del poder al gobernante Partido Nacional, que lleva tres períodos consecutivos, dos de ellos con Juan Orlando Hernández como presidente.

“Queremos un cambio de verdad, el pueblo hondureño no necesita un cambio de cara, porque seguiríamos haciendo más de lo mismo y viviendo en las condiciones en las que estamos hoy, el cambio lo representa esta mujer”, añadió.

Destacó que Honduras necesita “el corazón de una mujer, que sepa gobernar, entienda el dolor que está viviendo el pueblo, sienta la necesidad de protección, especialmente para nuestra niñez y juventud”.

Castro anunció que de ganar las elecciones generales instalará “un Gobierno de reconciliación” porque la sociedad “no puede seguir dividida” como en los últimos años.

“No podemos seguir viviendo con miedo, necesitamos lograr un gobierno de integración nacional, donde sectores estén acompañando, lograr un pacto y un acuerdo entre todos los sectores y juntos buscar cuales son las soluciones para resolver los problemas del país”, acotó la candidata presidencial.

Más de 5 millones de hondureños están habilitados para votar hoy para elegir al presidente del país, tres vicepresidentes, 298 alcaldías municipales, 128 diputados ante el Parlamento local y 20 al Centroamericano.

