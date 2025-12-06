Casi una semana después de las elecciones, Honduras no tiene aún nuevo presidente electo

Una jurado rompe papeletas electorales al cierre de las urnas, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE/ Gustavo Amador
Una jurado rompe papeletas electorales al cierre de las urnas, en la Villa Olímpica de Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE/ Gustavo Amador
Agencia EFE

Casi una semana después de las , sus habitantes no saben aún quién será su nuevo presidente debido a un reñido duelo, liderado por pocos votos de diferencia por el candidato conservador , apoyado por el mandatario de EE.UU., Donald Trump, frente al también conservador , que ha multiplicado sus denuncias de irregularidades.

Con el 88,02 % de las actas escrutadas, Asfura, del Partido Nacional, seguía encabezando con 1.132.321 votos (40,19 %), mientras que Nasralla, del Partido Liberal, sumaba 1.112.570 (39,49 %), una tendencia que se ha mantenido desde el jueves, según los resultados oficiales preliminares del Consejo Nacional Electoral (CNE).

La candidata de Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, con aspiraciones a ser la sucesora de la primera mujer presidenta de Honduras, Xiomara Castro, sigue relegada en un lejano tercer lugar con 543.675 papeletas (19,30 %).

El CNE, que está integrado por tres consejeros que representan a los partidos Nacional, Liberal y Libre, también registra hoy que de las 16.858 actas escrutadas, al menos 14.451 son “correctas”, mientras que 2.407 presentan “inconsistencias”, lo que supone que implicará un recuento voto por voto.

Al centro de cómputo del CNE están pendientes de ingresar 2.571 actas, de un total de 19.152.

Nuevas denuncias de irregularidades

Nasralla dijo hoy en sus redes sociales que a falta de actas electorales por ingresar al centro de conteo de votos, estaría aventajando con 40.000 a su oponente Asfura.

Añadió que faltan 755 actas del departamento de Cortés -en el que asegura que gana las elecciones-, 294 por ingresar y 461 “que malintencionadamente dictaminaron como inconsistencias”.

Nasry Asfura (izq) y Salvador Nasralla lideran el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras. (Fotos: AFP).
Asfura, por su parte, llamó el jueves a la “serenidad” y a respetar el curso del proceso, y destacó el comportamiento cívico de la población.

“La estabilidad del país está por encima de cualquier ambición personal. Pido serenidad, es cuestión de tiempo, el CNE dará los resultados finales”, subrayó en sus redes sociales.

Desde el día de las elecciones generales, el ente electoral tiene hasta 30 días para dar a conocer los resultados finales.

La jornada de hoy ha transcurrido con una relativa calma, aunque con reiteradas denuncias de irregularidades, llamados a la serenidad y la expectación de los hondureños por conocer los resultados finales, que quizá podrían estar listos antes de la Navidad, según proyecciones del CNE.

Un reducido grupo de campesinos hondureños protestaron este jueves 4 de diciembre frente a la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa contra el indulto otorgado por el presidente estadounidense, Donald Trump, al exmandatario Juan Orlando Hernández (2014-2022), que había sido condenado a 45 años de cárcel por narcotráfico en ese país norteamericano. (EFE)

