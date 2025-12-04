Directivo del ente electoral de Honduras, que responde al oficialismo, denuncia fraude e “injerencia extranjera”

Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del Centro Nacional Electoral (CNE) de Honduras en representación del gobernante Partido Libre, denunció este jueves un “golpe” y “fraude” electoral fraguado por el bipartidismo de derecha y la “injerencia” de Estados Unidos a través de un “siniestro” plan.

“ Estos hechos que describo no son aislados, forman parte de una operación coordinada entre fuerzas internas de la cúpula del bipartidismo y una injerencia extranjera aliada que está imponiendo una decisión electoral que corresponde al pueblo soberano ”, dijo Ochoa en una rueda de prensa.

El consejero del CNE alertó de que hay un “golpe electoral” en los comicios generales del pasado 30 de noviembre por medio de un plan de fraude que involucraría al Partido Nacional, Partido Liberal, a las otras dos consejeras del ente electoral y a la empresa responsable de la transmisión preliminar de votos.

A lo que se sumaría, esa “injerencia extranjera” en relación al apoyo público del presidente estadounidense, Donald Trump, al conservador aspirante a la Presidencia Nasry ‘Tito’ Asfura, bajo la bandera del Partido Nacional y quien hoy lidera de manera ajustada los resultados preliminares de las elecciones hondureñas.

Con el 86,62 % de las actas escrutadas, Asfura acumula 1.116.891 votos (40,25 %), mientras que Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, que hasta ayer iba a la cabeza de los resultados tras un liderazgo inicial de Asfura, queda en un segundo lugar con 1.093.302 votos (39,40 %).

“Hemos recibido varios informes preliminares y lo que todos, sin falta, tienen en común es que ignoran el elefante en la habitación. Ni uno solo de estos informes menciona que el presidente de los Estados Unidos intervino directamente, censuró a una candidata y apoyó a otro candidato”, señaló Ochoa.

El consejero se refiere a la aspirante presidencial Rixi Moncada, del izquierdista Libre, que ha quedado relegada a un tercer lugar con 536.439 votos (19,33%) y a quien Trump puso del lado de los “comunistas”.

Ochoa inició la conferencia de prensa alertando de que “el sistema de transmisión de los resultados electorales TREP (sistema de divulgación preliminar) es una verdadera trampa. Sus deficiencias constatadas conducen a que no exista ninguna certeza sobre los resultados, especialmente en los niveles presidencial y de diputados”.

“Matemática del bipartidismo con apoyo de Washington”

El directivo del ente electoral indicó que hubo “adulteración automática del número de votos la noche de la elección” así como un “fraude automatizado” por medio de una “transferencia de votos entre candidatos y partidos”, sin adentrarse en nombrarlos, que arroja “resultados incorrectos”.

“Los valores publicados en diferentes secciones de la página de divulgación de resultados no concuerdan entre sí, sumas erróneas, valores que no calzan inconsistencias internas imposibles en un sistema auditado. Matemática hecha a medida del bipartidismo con apoyo público de Washington”, argumentó.

También denunció que el sistema de proyección del conteo de votos preliminar ya presentaba fallas previo a los comicios del 30 de noviembre, pues esa página, a cargo de la empresa ASD, ha presentado varias caídas esta semana por fallas técnicas, según la información oficial.

Este jueves, el conservador Nasralla denunció un “cambio de datos” en el conteo de voto preliminar durante la madrugada, cuando -según indicó- “se apagó la pantalla” del portal de resultados dando ventaja a Asfura, por lo que instó a investigar a la empresa responsable del portal donde se proyectan esos resultados preliminares.

Una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este jueves 4 de diciembre a los políticos "demostrar la madurez" y garantizó la fiabilidad del proceso electoral, después de que el candidato presidencia, Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara un supuesto "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado. (EFE)