Elecciones Honduras 2025 EN VIVO | Candidatos, últimas noticias y resultados de los comicios generales
Organismos internacionales como Naciones Unidas, la OEA, la UE, y organizaciones defensoras de los derechos humanos han reclamado a las autoridades hondureñas que garanticen la independencia y eficacia del ente electoral, y que el proceso se desarrolle con plena libertad y transparencia.
Las elecciones en Honduras se realizarán en un marco de amplio descontento ciudadano por problemas como la pobreza, mal que afecta a más del 60% de los 10 millones de habitantes del país, además de la inseguridad, la corrupción y la falta de trabajo.
En la carrera por relevar a la izquierdista Xiomara Castro se encuentran la abogada Rixi Moncada, del izquierdista partido Libertad y Refundación, quien busca mantener a esa tendencia en el poder. También están los derechistas Salvador Nasralla del Partido Liberal (PL) y el empresario Nasry Asfura del Partido Nacional (PN).
En estos comicios también se elegirá, además del presidente, a diputados y alcaldes por los próximos cuatro años.
Honduras celebra este 30 de noviembre las duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada en la que los más de seis millones de ciudadanos convocados a las urnas elegirán si continúa izquierda en el poder o si se impone la derecha.
Integrantes de la Policía Militar de Honduras custodian este viernes, en Tegucigalpa (Honduras). Más de seis millones de hondureños están convocados a votar este domingo en las elecciones generales | Foto: EFE/ Carlos Lemos