El candidato a la Presidencia de Honduras por el Partido Nacional, Nasry Asfura, habla en una rueda de prensa este domingo, en Tegucigalpa (Honduras). Foto: EFE/ STR
Elecciones en Honduras: “Esto apenas comienza”, dicen desde el partido de Asfura, por el que Trump pidió el voto
Elecciones en Honduras: “Esto apenas comienza”, dicen desde el partido de Asfura, por el que Trump pidió el voto

Elecciones en Honduras: “Esto apenas comienza”, dicen desde el partido de Asfura, por el que Trump pidió el voto

María Antonieta Mejía, candidata a designada presidencial (vicepresidenta) de Honduras por el opositor Partido Nacional, del candidato -para quien el que el presidente de Estados Unidos, , pidió el voto-, dijo este domingo tras conocer el primer resultado preliminar sobre las elecciones generales, que les da una ligera ventaja, que “esto apenas comienza” y que ganarán los comicios.

En declaraciones a periodistas, señaló: “Con la ayuda de Dios y del pueblo hondureño vamos a ganar este proceso electoral”, y advirtió que “esto no se termina hasta que se cuente el último voto”.

Francisco Sanz

Según el primer informe preliminar del Consejo Nacional Electoral (CNE), hasta las 22:30 horas locales (04:30 GMT), con el 34,25 % de las actas, Asfura lograba 530.073 votos, mientras que el también conservador Salvador Nasralla, del Partido Liberal, obtenía 506.316.

PUEDES VER: Salvador Nasralla, segundo en el conteo inicial en Honduras, “optimista” ante el resultado final

En el tercer puesto figuraba Rixi Moncada, del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), con 255.972 votos, indicó la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall.

El primer informe demoró más de una hora y media por razones que los consejeros del CNE no explicaron, s al no saber qué estaba pasando, ni por qué no comenzaba a transmitir la cadena de radio y televisión, para lo que estuvo llamando casi media hora la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

Asfura, en un escueto mensaje y con enfado antes de conocerse el primer recuento, le exigió a la titular del CNE que agilizara el informe preliminar.

Nasry Asfura (izq) y Salvador Nasralla lideran el conteo de votos de las elecciones presidenciales en Honduras. (Fotos: AFP).
“Le exigimos a Ana Paola Hall, no sé qué está esperando, salga y cumpla su deber, no tengamos a un país en espera, en ascuas, en tinieblas. Hágalo, por el bien de la democracia. La ley así lo dice, gracias Honduras, aquí estamos para servirles y estamos firmes”, expresó Asfura.

Se espera que este lunes que lleva en el escrutinio electrónico del CNE, donde los hondureños podrán conocer sobre los votos que vayan sumando los candidatos a presidente, alcaldías, diputados nacionales y centroamericanos.

Hasta la 01.45 horas de hoy (07:45 GMT), con el 41,28% escrutado, Asfura sumaba 561.382 votos (40,56 %), seguido de Nasralla, con 538.420 (38,90 %) y Moncada con 270.509 (19,54 %).

El proceso electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas. (EFE)

