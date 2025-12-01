Honduras: Finaliza el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares pero continúa el recuento de votos

La consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, informó este lunes que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) ha finalizado, con más del 50 % de las actas escrutadas, pero el recuento de las elecciones generales del domingo se seguirá transmitiendo en la página web del ente electoral.

“ Quiero informarles que el TREP ha finalizado y hace unas horas con el 57,03 % de las actas transmitidas, se reflejaba una diferencia de 515 votos entre los candidatos presidenciales del PLH (Partido Liberal de Honduras) y PN (Partido Nacional) ”, indicó Hall en la red social X.

Agregó que ante el empate técnico que se registra entre los candidatos Nasry Asfura, del Partido Nacional, y Salvador Nasralla, del Partido Liberal, “debemos guardar calma, tener paciencia y esperar que como CNE terminemos de contabilizar actas por contingencia 1 y 2. Y que, posteriormente, se realice el proceso de escrutinio especial, para así finalizar el escrutinio general”.

La función del TREP, que es de informar de manera preliminar en poco tiempo, también contribuye a bajar la tensión de los ciudadanos que demandan conocer de manera inmediata los resultados del CNE, garantizando que haya certeza jurídica.

Sobre el TREP, la candidata presidencial del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, dijo antes de las elecciones que no aceptaría sus resultados por ser “tramposo” y “manejado por siete empresas privadas”, creando suspicacias entre algunos votantes.

“Paciencia y prudencia, la paz con la cual se vivió el proceso debe mantenerse hasta que finalice, con la declaratoria de resultados”, expresó Hall ante reclamos por la suspensión del TREP.

En opinión de la analista Osiris Payes, el TREP “es un sistema integral que combina escaneo, reconocimiento automático, corrección humana guiada y transmisión cifrada” y “si cualquiera de estos componentes falla, el nivel de fiabilidad del proceso se ve comprometido”.

Pese a los avances que ha tenido en general el sistema electoral del país centroamericano, los resultados siguen siendo lentos, lo que crea desconfianza entre la población.

Para que el CNE dé a conocer los resultados finales del domingo, tiene 30 días, pero si el recuento en su página web los procesa en menor tiempo, el informe oficial declarando finalizado el proceso electoral se podría conocer antes de la Navidad.

El proceso electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas. (EFE)