El Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, Mayor General Roosevelt Leonel Hernández, en Tegucigalpa, el 12 de octubre de 2024. (Orlando SIERRA / AFP)
/ ORLANDO SIERRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Militares garantizarán traspaso de poder en Honduras, dice mando oficial ante denuncias de fraude
Los militares de garantizarán el traspaso de poder a quien resulte ganador de las elecciones presidenciales, cuyo escrutinio avanza en medio de denuncias de fraude, dijo este miércoles el jefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

Los militares juegan un papel fundamental en el país centroamericano, donde han asestado varios golpes de Estado, el más reciente en 2009 contra el mandatario Manuel Zelaya, esposo de la presidenta izquierdista Xiomara Castro.

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: El tortuoso escrutinio presidencial en Honduras, a punto de concluir sin claro ganador

Nosotros hemos sido claros, lo hemos dicho, que respaldaremos y reconoceremos todos los resultados” que surjan del conteo de votos de las elecciones del 30 de noviembre por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), dijo el jefe del Estado Mayor Conjunto al canal privado Televicentro.

Roosevelt, cercano al actual gobierno, añadió que la institución armada aguarda por la proclamación del ganador para “garantizar (...) el traspaso de la presidencia de la República”.

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense, Donald Trump, lidera el escrutinio con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude a favor del empresario de la construcción.

El candidato presidencial del conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, denunció este martes 9 de diciembre un "fraude monumental" en Honduras y exigió un escrutinio especial "acta por acta" ante una serie de fallas técnicas y presuntas irregularidades en el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). (EFE)

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, quien pidió la nulidad de los comicios.

Los resultados definitivos del escrutinio podrían tardar aún mientras concluye la revisión de unas 2.700 actas de votación con “inconsistencias”.

Una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este jueves 4 de diciembre a los políticos "demostrar la madurez" y garantizó la fiabilidad del proceso electoral, después de que el candidato presidencia, Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara un supuesto "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado. (EFE)
Agence France-Presse fue fundada en 1835, lo que la convierte en la agencia de noticias más antigua del mundo. Distribuye contenido para más de 5 mil clientes en seis idiomas, gracias a una red de 1.700 periodistas y 2.400 colaboradores en 151 países.

