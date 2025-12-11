Un soldado custodia cajas con material electoral en un centro de votación en Tegucigalpa, el 29 de noviembre de 2025, un día antes de las elecciones presidenciales. (MARVIN RECINOS / AFP)
/ MARVIN RECINOS
Agencia AFP

Escucha la noticia

Elecciones en Honduras: 11 países de la OEA piden reunión extraordinaria por crisis electoral
Once países de la (OEA) pidieron una reunión extraordinaria del bloque por la crisis electoral en , que se celebrará la próxima semana, informó el jueves la cancillería dominincana.

Honduras celebró comicios presidenciales el 30 de noviembre pero aún no hay un ganador definido.

Francisco Sanz
Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana solicitaron una sesión del Consejo Permanente de la OEA para analizar el tema, que se realizará el lunes 15 en la sede de la organización en Washington, según un comunicado.

Estos países esperan que el jefe de la misión de observación electoral de la OEA enviado a Honduras, el diplomático paraguayo Eladio Loizaga, ofrezca información sobre el escrutinio.

Los resultados definitivos podrían tardar aún, pues recién este jueves se prevé que inicie la revisión de unas 2.700 actas de votación consideradas con inconsistencias.

El conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera el conteo de votos con una ligera ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denuncia un fraude.

Esas acusaciones son secundadas por la presidenta izquierdista Xiomara Castro y su candidata, Rixi Moncada, rezagada a un tercer lugar y quien pidió la nulidad de los comicios.

Los militares dijeron el miércoles que garantizarán el traspaso de poder.

Los veedores electorales de la OEA pidieron el sábado “agilizar” el escrutinio en Honduras.

La semana pasada, la misión observadora liderada por Loizaga se reunió con Nasralla y Asfura, e instó en sus redes sociales a “esperar responsable y pacientemente mientras se procesan los resultados”.

Una directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras pidió este jueves 4 de diciembre a los políticos "demostrar la madurez" y garantizó la fiabilidad del proceso electoral, después de que el candidato presidencia, Salvador Nasralla, del conservador Partido Liberal, denunciara un supuesto "cambio de datos" en los apretados resultados preliminares de los comicios del domingo pasado. (EFE)
