Honduras: Presidenta Xiomara Castro denuncia “adulteración” de resultados electorales e injerencia de Trump

Escucha la noticia
Honduras: Presidenta Xiomara Castro denuncia “adulteración” de resultados electorales e injerencia de TrumpResumen generado por Inteligencia Artificial
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, denunció este martes una “adulteración” de los resultados de las elecciones en su país y condenó la “injerencia” de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien apoya a un candidato derechista.
A punto de concluir, el escrutinio de las presidenciales es liderado por el conservador Nasry Asfura, favorito de Trump, con una estrecha ventaja sobre el también derechista Salvador Nasralla, quien denuncia ser víctima de un “fraude”.
Newsletter Vuelta al Mundo
MIRA AQUÍ: El tortuoso escrutinio presidencial en Honduras, a punto de concluir sin claro ganador
“El pueblo asistió y participó valientemente y decidido en las urnas, pero vivimos un proceso marcado por amenazas, coacción, manipulación del TREP (sistema de resultados preliminares) y adulteración de la voluntad popular”, dijo Castro durante un acto público en la localidad de Catacamas.
“Estas acciones constituyen un golpe electoral en curso que vamos a denunciarlo” en instancias internacionales, agregó la mandataria en su primera declaración tras los comicios, marcados por demoras en el escrutinio a raíz de sucesivos fallos informáticos.
La candidata del oficialismo de izquierda, Rixi Moncada, quien también denunció un “fraude” quedó en un lejano tercer lugar de los punteros.
Castro agregó que los resultados de las elecciones “están viciados de nulidad” desde la propia campaña.
“Condeno la injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando amenazó al pueblo hondureño que, si le daban el voto a una valiente y patriota candidata del partido Libre, Rixi Moncada, iban a tener consecuencias”, sostuvo la gobernante.
VIDEO RECOMENDADO
TE PUEDE INTERESAR
- Salvador Nasralla denuncia “fraude monumental” y pide escrutinio “acta por acta” en Honduras
- Efemérides del 9 de diciembre: ¿Qué pasó en el mundo un día como hoy?
- En duda la presencia de María Corina Machado en Oslo para el Nobel de la Paz tras anular rueda de prensa
- Venezuela afirma que su determinación de luchar por la libertad está reforzada “con armas”
- Zelensky espera enviar el miércoles a EE.UU. una propuesta enmendada para terminar con la guerra
Contenido sugerido
Contenido GEC