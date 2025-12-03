Salvador Nasralla, a la cabeza del conteo de Honduras: “El resultado tomará algunos días”

Salvador Nasralla, el abanderado del Partido Liberal que va a la cabeza del conteo preliminar de votos en Honduras, advirtió este miércoles que el resultado del virtual ganador de las elecciones generales del 30 de noviembre “tomará unos días” debido al escrutinio especial de los sufragios.

“ Vamos a tener que esperar a ver cuándo se produce el distanciamiento ya en los datos que están metidos. Además, está el escrutinio especial, que son las impugnaciones que haremos en los lugares que hay claramente inflación de votos (...) o sea que el resultado tomará algunos días ”, señaló el conservador en sus redes sociales.

Nasralla, quien pidió “calma” y “tranquilidad” a la espera del avance del conteo, admitió que esperaba para este miércoles tener una “definición” de un virtual ganador presidencial de las elecciones generales celebradas el pasado domingo, toda vez que confía en que la ajustada distancia con Nasry ‘Tito’ Asfura -por el que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió el voto- se agrandará.

El conteo de votos pasa por dos “procesos de contingencia”, el primero incluye actas procesadas que no pudieron transmitirse desde los centros de votación, mientras que el segundo corresponde a documentos que no fueron procesados ni enviados por las juntas receptoras, según explicó esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE).

A las 18:00 hora local (00:00 GMT), Nasralla cuenta con 1.029.400 votos (40,24 %) frente a Asfura 1.014.987 sufragios (39,68%) con el 80,11% de actas escrutadas, según el lento conteo de votos reactivado esta tarde tras ser nuevamente paralizado durante horas de manera abrupta por segunda ocasión, que apenas hoy ha avanzado unos decimales en el escrutinio de las actas.

Tanto la consejera presidenta del ente electoral, Ana Paola Hall, como una de los tres consejeros que integran el pleno, mostraron este miércoles su rechazo ante la nueva paralización del conteo de votos señalando a la empresa responsable de ese sistema de divulgación de hacer mantenimiento a la página sin previo aviso.

Ante la primera detención del conteo de voto, debido según afirmaron a unos problemas técnicos, el ente electoral hondureño habilitó el pasado martes una sala en un céntrico hotel para proyectar en pantallas los resultados preliminares, que desde entonces habían avanzado con lentitud, aunque ya se pueden visualizar vía virtual.

Los hondureños esperan desde la noche electoral del pasado domingo al virtual ganador de las elecciones generales. La seguridad de predios de hotel que alberga la sala con la proyección de los resultados ha sido reforzada este miércoles mientras que algunos comercios han comenzado a protegerse ante un posible brote de violencia.

El proceso electoral en Honduras para las elecciones del próximo domingo 30 de noviembre está siendo cuestionado por denuncias de fraude entre el oficialismo y la oposición, a raíz de la presunta intromisión de la Fiscalía al abrir investigaciones contra altas autoridades electorales o de la injerencia de las Fuerzas Armadas. (EFE)